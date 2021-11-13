В РПЦ призвали наказывать за фейки о коронавирусе

Необходимо наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и вакцинации, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Что касается распространения ложной информации о коронавирусе – это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», – сообщил Миларион в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви (РПЦ), в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.

Ранее Иларион заявлял, что чем быстрее РФ введет карантинные меры против пандемии коронавируса с QR-кодами и штрафами, тем будет лучше.