Учёные: Климат Земли меняется с небывалой скоростью

Глобальное потепление побило рекорды. Ученые из Аризонского Университета показали, что климат на Земле за столетие потеплел сильнее, чем за 24 000 лет до этого.

Ученые с большим интересом наблюдают за сменой климата на Земле. Выяснилось, что увеличение температуры сейчас максимальное за всю историю существования планеты. Исследователи воспроизвели изменение климата после ледникового периода и поняли, что такого потепления никогда не было.

Основой изучения климата являются данные о температурах отложений в морях, а также компьютерное моделирование. С помощью карт экспериментаторам удалось отследить изменения климата Земли для каждого 200-летнего интервала. Ученые считают, что главная причина глобального потепления – увеличение концентрации парниковых газов и таяние ледников. Появилось опасение, что флора и фауна не смогут так быстро приспособиться к новым условиям.

Таким образом, Американские климатологи доказали беспрецедентный характер изменений в климате Земли. Ученые уверены, что этот эксперимент поможет в будущем изучать прогрессирование глобального потепления. Своими результатами и успехами они поделились в научном журнале Nature.

Источник: www.gazeta.ru