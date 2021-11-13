Кошки могут следить за своими хозяевами, даже не видя их

Японские исследователи провели эксперимент и доказали, что кошки способны с помощью звуков моделировать местонахождение их хозяев. Животные дезориентировались при «телепортации» человека.

В Университете Киото исследовали способность кошек узнавать, где их хозяин, даже без зрительного контакта. Оказалось, что дело заключается в сложном анатомическом строении слухового аппарата этих животных. Ухо кота имеет 32 мускула, что дает ему возможность движения во всех направлениях. Также эти животные могут похвастаться широким диапазоном слуха: от 55 герц до 79 килогерц. Изумительный слух помогает им узнать местонахождение добычи даже при очень низкой видимости.

Для эксперимента взяли 23 кота и 27 кошек, которых рассадили по одному в каждой комнате. Для стимула использовались голоса хозяев, а также их аудиозаписи. Выяснилось, что кошки больше всего были в недоумении, когда сначала они слышали голос человека с одного, а потом совершенно с другого угла помещения – и были шокированы «невозможной телепортацией».

Эксперты смогли оценить реакцию кошек на эксперимент, ориентируясь на движения их головы и ушей. Ранее было доказано, что после звука от владельца животные сразу представляют его лицо и ожидают увидеть желанный облик. Ученые предположили, что у котов и кошек есть ментальная связь с хозяином.

Источник: journals.plos.org