Названы деревья, лучше всего поглощающие углекислый газ

Как известно, в процессе фотосинтеза любое зеленое растение поглощает углекислый газ, выделяя при этом кислород. Но какие из деревьев обеспечивают наиболее эффективный процесс?

Об этом рассказали ученые из Воронежа. В местном лесотехническом университете провели исследование и установили, что на территории РФ самыми эффективными поглотителями парниковых газов являются береза, сосна, лиственница и тополь. В общем-то, ученые подтвердили, что в РФ являются эффективными именно те растения, которые и произрастают на ее территории.

Поэтому не нужно выдумывать велосипед и засаживать леса или парки другими видами деревьев, уточняют специалисты. Самым эффективным из названых деревьев оказался тополь.