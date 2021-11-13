Над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика

Российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем, сообщили в Минобороны.

«Радиолокационными средствами ВКС РФ и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Министерство подчеркнуло, что продолжает следить за военной активностью агрессивного характера со стороны США в Черном море.

Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.