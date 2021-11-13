 

Хоккеист Мичков стал самым молодым автором гола за историю отечественного хоккея

13.11.2021, 15:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАтакующий российской хоккейной сборной Матвей Мичков установил рекорд, став молодым автором гола за всю историю российского и советского хоккея, он побил рекорд Александра Овечкина.

Мичкову 16 лет, он забил гол в матче Кубка Карьяла против швейцарской команды, передает ТАСС.

Мичков побил рекорд Овечкина, который в 2003 году закинул свою первую шайбу за сборную РФ в 17 лет и 11 месяцев.

Сейчас счет в матче 1:1.



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