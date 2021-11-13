Проводников РЖД полностью заменят роботами

В рамках реализации стратегии РЖД по созданию комфортной среды для пассажиров и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции компания планирует в ближайшее пятилетие заменить всех проводников в поездах дальнего следования роботами.

«Роботы отлично справляются с большинством человеческих функций, например, у наших коллег в Сбербанке. В нашем случае они могут отлично исполнить работу проводника – проверить билеты, привезти еду, объявить станцию или даже дать справку. Кроме того, у роботов не бывает плохих дней и хронических болезней. Естественно, они не могут быть переносчиками инфекций, что очень важно в это непростое время», – заявил генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

Топ-менеджер добавил, что сокращение сотрудников, которое произойдёт вследствие роботизации, позволит существенно сократить расходы компании и снизить темпы повышения цен на билеты.

«И хоть не стоит ожидать таких же дешёвых билетов как у «Аэрофлота», но среди операторов железных дорог РЖД останется самым бюджетным вариантом, при этом уровень комфорта останется прежним, то есть очень высоким», – резюмировал глава компании.

Роботов для РЖД создаст отечественный концерн «Роснано».

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