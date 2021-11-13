 

В Харькове спецназ задержал гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске за терроризм

13.11.2021, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали при силовой поддержке спецназа. 

По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Спустя несколько лет он собрал еще нескольких единомышленников для отправки и участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке, но их задержали.

Задержанный доставлен в одно из районных управлений харьковской полиции. Его намерены экстрадировать в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Вашингтон заявил о неспособности Китая запугать США

01.03 / В Кремле ответили на слова Байдена о Крыме: Аннексии не было, было воссоединение

15.07 / Литовцы предстанут перед судом в Петербурге за контрабанду наркотиков

22.01 / Денисова рассказала, по какому маршруту планируют вернуть украинских пленных

28.10 / “Люблю, Ростик”. 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки

27.09 / YouTube ввел запрет на оспаривание итогов выборов в США и Германии

18.06 / “До чего же красивая женщина”. Мейхер сделала в машине селфи по пути на репетицию

16.03 / На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане

09.08 / Эксперт: «Дело Грудинина» – часть предвыборной технологии КПРФ

28.07 / Захват заложников в Полтаве. Полиция составила психологический портрет преступника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика