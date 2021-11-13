В Харькове спецназ задержал гражданина Таджикистана, находящегося в международном розыске за терроризм
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Об этом сообщила в Telegram пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции.
Отмечается, что 29-летнего гражданина Таджикистана задержали при силовой поддержке спецназа.
По предварительной информации, в 2013 году мужчина присоединился к двум террористическим организациям. Спустя несколько лет он собрал еще нескольких единомышленников для отправки и участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке, но их задержали.
Задержанный доставлен в одно из районных управлений харьковской полиции. Его намерены экстрадировать в Таджикистан, где ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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