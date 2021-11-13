В театральный поступила не сразу, а сейчас больше времени уделяет семье: как изменилась и чем живет актриса Татьяна Абрамова

Успех и слава пришли к актрисе Татьяне Абрамовой в начале нулевых, когда на экраны вышел сериал «Всегда говори всегда», где она сыграла роль подруги главной героини в исполнении актрисы Марии Порошиной. Сейчас артистка не часто появляется в кино. Чем она сейчас занимается, узнаете из статьи.

Карьера в кино

Еще с раннего детства Татьяна была невероятно артистичным ребенком. Она прекрасно пела, танцевала, мечтала о сцене. После школы хотела поступить в театральный институт, но потерпела фиаско. Чтобы не терять времени даром, Татьяна стала подрабатывать вокалисткой. Впоследствии она все же поступила в театральный.

Дебютом в кино стала кинолента «Охота», которая вышла на экраны в 1994 году. После этого Татьяну стали приглашать сниматься в кино режиссеры, однако настоящий успех принесла роль в сериале «Всегда говори всегда». Абрамова снялась во всех девяти сезонах фильма.

Впоследствии наблюдалось небольшое затишье. И все же ежегодно появляются новые киноленты с участием артистки, пусть и не такие нашумевшие. В числе известных последних работ Татьяны можно выделить следующие: «Алхимик», «Жена Сталина», «Рядом с нами».

Личная жизнь

Первым мужем актрисы стал кинооператор Сергей Кулишенко. В браке у пары родилось двое сыновей. Еще в детстве у одного из детей обнаружились проблемы со здоровьем. Татьяна принялась за лечение сына и даже не ожидала, что муж ее предаст. Он испугался и убежал из семьи. Это стало большим ударом для артистки.

К счастью, в истории есть хэппи-энд. Самое главное — это то, что сына удалось вылечить и теперь его здоровью ничего не угрожает.

Вскоре судьба сполна вознаградила Татьяну за страдания. На одном из мероприятий артистка познакомилась с актером Юрием Беляевым.

Мужчина был старше на двадцать семь лет, тоже имел опыт неудачных браков за плечами. Поначалу Татьяна вообще не рассматривала его как романтического партнера всерьез, но кавалер оказался весьма настойчивым. А все потому, что в Абрамову он влюбился практически с первого взгляда. По признанию Беляева, он был сражен наповал пышной копной рыжих волос актрисы.

Они поженились в 2014 году и по сей день счастливо живут вместе. У Юрия прекрасные отношения с детьми избранницы от первого брака.

Абрамова сейчас

Татьяна продолжает сниматься в кино. Она также выступает в театральных постановках и нередко со своим супругом. А еще Абрамова дает концерты в качестве певицы. У нее прекрасные вокальные данные, есть свой репертуар и своя аудитория, которой нравится ее творчество.