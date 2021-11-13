Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят

Депутат Вячеслав Вагнер

выдвинул инициативу для стимулирования процесса вакцинации населения. Он предложил

разыгрывать денежный приз в размере от 50 до 500 рублей и котят. Конкурс стартовал

12 ноября.

Информация о конкурсе

появилась на личной странице Вагнера в “Инстаграме”. Для участия граждане должны сообщить о прививке лично

депутату, прикрепив документ о получении вакцины. Каждый пятитысячный

вакцинировавшийся житель Свердловской области получит котенка. Также депутат

расписал принцип распределения денежных призов. “Каждому десятому скидываю

на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей,

каждому 1000 — 500 рублей”, – объяснил депутат.

Вагнер добавил, что сам он недавно привился “Спутником”.

Призыв к вакцинации он сопроводил юмористической зарисовкой на эту тему.

Ранее в администрации ОАО “РЖД”

заявили, что введение QR-кодов

для поездок на транспорте никак не скажется на количестве пассажиров, так как у

большинства жителей, регулярно путешествующих, уже есть нужный документ. Проверять

коды будут онлайн при покупке билетов. Заместитель генерального директора

компании Дмитрий Пегов отметил, что дополнительная проверка займет секунды.