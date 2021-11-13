Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
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Депутат Вячеслав Вагнер
выдвинул инициативу для стимулирования процесса вакцинации населения. Он предложил
разыгрывать денежный приз в размере от 50 до 500 рублей и котят. Конкурс стартовал
12 ноября.
Информация о конкурсе
появилась на личной странице Вагнера в “Инстаграме”. Для участия граждане должны сообщить о прививке лично
депутату, прикрепив документ о получении вакцины. Каждый пятитысячный
вакцинировавшийся житель Свердловской области получит котенка. Также депутат
расписал принцип распределения денежных призов. “Каждому десятому скидываю
на телефон 50 рублей, каждому сотому — 100 рублей, каждому 500 — 200 рублей,
каждому 1000 — 500 рублей”, – объяснил депутат.
Вагнер добавил, что сам он недавно привился “Спутником”.
Призыв к вакцинации он сопроводил юмористической зарисовкой на эту тему.
Ранее в администрации ОАО “РЖД”
заявили, что введение QR-кодов
для поездок на транспорте никак не скажется на количестве пассажиров, так как у
большинства жителей, регулярно путешествующих, уже есть нужный документ. Проверять
коды будут онлайн при покупке билетов. Заместитель генерального директора
компании Дмитрий Пегов отметил, что дополнительная проверка займет секунды.
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