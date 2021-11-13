 

Обнаружен перовскит силиката кальция естественного происхождения

13.11.2021, 14:48, Новости дня
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Американские ученые из университета в штате Невада сделали крупное научное открытие. Им удалось обнаружить внутри поднятого с большой глубины алмаза перовскит силиката кальция.

Отметим, что о существовании данного минерала ученые подозревали еще полстолетия назад. Но за прошедшие пять десятилетий его не удавалось найти в естественной среде. Только теперь ученые сумели сделать это.

Как поясняют специалисты, алмаз сформировался на большой глубине под землей – примерно за 660 километров под поверхностью. То, что он вышел наверх без каких-либо повреждений вообще считают чудом. Ведь алмаз испытывал колоссальное давление, выдержать которое не под силу даже самому прочному на Земле материалу.



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