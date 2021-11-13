Разработчик допустил выпуск «Арепливира» в виде ингаляций

Препарат против коронавируса «Арепливир» может быть сделан также и в форме ингаляций, это направление можно рассматривать после выпуска таблеток и инъекций лекарственного средства, сообщил глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

«Очень перспективной формы доставки препарата видится ингаляционная форма. Поскольку не будем забывать, феномен этой коронавирусной инфекции состоит в том, что вирус впервые за всю истории коронавирусов поселяется не в верхних дыхательных путях, а именно в легких», – сказал Белый в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в таком случае доставка препаратов, не только противовирусных, но и коктейля из средств может быть перспективным направлением для лечения коронавирусной инфекции и для профилактики тяжелых легочных последствий.

Препарат «Арепливир» имеет международное непатентованное наименование «Фавипиравир», выпускается в форме таблеток, его изготавливают на заводе «Биохимик» в Саранске (в составе ГК «Промомед»).

В начале ноября сообщалось, что первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.