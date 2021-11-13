Учёные выяснили, как поведут себя оказавшиеся на Марсе люди

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13.11.2021, 14:32, Разное
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Поведение людей, оказавшихся на Марсе, меняется. Исследователи изучили психофизиологические последствия полной изоляции.
Проект SIRIUS дал понять, как в условиях длительных миссий колонисты Марса будут себя вести. Проведено было два эксперимента продолжительностью в 17 и 120 дней. Ученые каждый день наблюдали за состоянием экипажа и общались с ними. Сначала люди активно рассказывали ученым о своих желаниях и потребностях, было сделано 320 записей разговоров. Но в последние 10 дней их число уменьшилось до 34.

Выяснилось, что поначалу в команде были недопонимания и возникали конфликтные ситуации. Вскоре экипаж сплотился, люди постепенно сближались, несмотря на их различия. Ученые начали наблюдать отдаленность от Центра управления полетом. Также отметили, что изменения в поведении мужчин и женщин отличаются.

Результатами эксперимента поделились в журнале Frontiers in Physiology. Миссия ещё не закончена, 4 ноября начался последний этап изучения влияния изоляции на процессы поведения человека. Теперь у исследователей есть надежда на успешные межпланетные миссии в будущем.

Источник: www.frontiersin.org



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