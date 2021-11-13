“А вы не пробовали трусики носить?” Стужук в микробикини поделилась новыми фото с отдыха в Доминиканской Республике

“Экскурсия на остров Саона была не совсем такой, как ожидалось, и довольно утомительной, но однозначно было суперкрасиво и мои дети увидели и потрогали настоящие морские звездочки. Из воды сказали не вытаскивать – мы не вытаскивали. Какая же удивительная и красивая все-таки природа нашей планеты”, – написала она.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

“Блин… А вы не пробовали трусики носить? Ну правда… Люди ж вокруг… А вы со шторкой. Мне бы с мужем было некомфортно с вами на катере”, – прокомментировала irina001f.

“Джей Ло нервно курит в сторонке, глядя на ваши формы”, – добавила marinakonovalenko_.

“Стринги у вас огонь, но как возле детей в них ходить, особенно возле сына?” – отметила valentakiev.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров трое детей.

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