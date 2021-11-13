«Технологии неизбежны, нравятся они нам или нет»

Почему людям снова нужно готовиться к переменам: объясняет директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ Александр Чулок.

Можно ли остановить технологический прогресс, отказавшись от связи стандарта 5G? Как выглядит ближайшее будущее человека, опутанного умными гаджетами и сенсорами? Какие социальные риски порождает быстрое развитие технологий, и ради каких целей человечество развивает их? Уже в ближайшие годы и десятилетия ученые обещают новый скачок в количестве и качестве технологий, которые станут обычной частью нашей жизни. О том, готова ли РФ к переменам и можно ли к ним подготовиться в принципе, обозреватель «Новой» Валерий Ширяев и руководитель просветительского проекта «Всенаука» Георгий Васильев поговорили с директором Центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики Александром Чулоком.

Фото: Getty Images

Валерий Ширяев. Сейчас на слуху работы физика Митио Каку, рассуждающего о будущем нашего вида. По его мнению, homo sapiens обречен на симбиоз биологического и технологического — то есть мы станем киборгами. Как вы оцениваете такую перспективу?

Александр Чулок. Плох тот футуролог, который не пытался бы понять, что произойдет с человеком как с биологическим видом. Митио Каку яркий, но не единственный представитель этого направления. В этом направлении работает, например, Хосе Кордейро из Университета сингулярности, член экспертной панели по прогнозу научно-технологического развития России. У него недавно вышла книга «Смерть должна умереть», она уже переведена на русский. Кордейро считает, что к 2050 году человечество должно обрести бессмертие.

Я как директор Центра научно-технологического прогнозирования ВШЭ придерживаюсь в этом вопросе умеренно оптимистического подхода. Выделим несколько этапов. Ближайшие 5–7 лет до 2030 года пройдут под знаком радикального улучшения человека — human enhancement. В первую очередь это касается развития предиктивной медицины искусственного интеллекта и нейросетей, уход от унаследованной модели «заболел — приходи лечиться». Медицина все более будет предвидеть болезни, обнаруживать их в начальной стадии. По мнению серьезных специалистов, это позволит серьезно снизить смертность, повысить качество жизни. Это пока даже не высокие технологии, это повышение дисциплины здоровья, улучшение рутинных процедур. Следующий этап ознаменуется успехами в реабилитационной индустрии, клеточных технологиях, создании биоэлектронных интерфейсов, развитием функционального питания (подбор питания для конкретного организма по многим параметрам). В Японии активно развивается концепция Общество 5.0. Где дожитие до 120 лет — одна из ключевых целей к 2030 году. Быстрее или медленнее, но разные социальные классы РФ неизбежно будут следовать этому тренду.

После 2030 года ожидается появление «Человека подключенного».

Организм будет интегрироваться через нейросети в системы мониторинга здоровья. Уже сегодня существующие браслеты для фитнеса и мониторинга здоровья позволяют многое, хотя у людей не вошло в привычку пользоваться всеми функциями. В перспективе — непрерывное подключение к следящим сетям и рабочему месту доктора. Даже не футурологи, а специалисты по медицинским технологиям ожидают в период 2030–2040 гг. скачок достижений в технологическом «тюнинге» человека, форсировании свойств организма. Получит массовое развитие 3D-биопринтинг, ведь уже сегодня многие органы можно печатать на принтерах. Один из инструментов — редактирование генома. Многие исследователи смерть рассматривают не как неизбежность, а как болезнь. Говорят даже о «лекарстве от смерти».

Очень важно, как человек будет интегрирован в окружающую среду. Сегодня Москва пытается двигаться в направлении, очерченном концепцией подключенных городов, она развивается по всему миру. Не исключено, что человек и город будут интегрированы на уровне одной программной сети. После 2040 года ожидается появление человека, у которого будут изменены свойства нашего биологического вида. И появятся группы людей, которые не смогут воспользоваться этими доминирующими преимуществами.

Александр Чулок. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Это настоящая социальная бомба, проблему активно обсуждают на Западе. Дискриминация может возникнуть по объективным причинам. Если кто-то сможет решать свои профессиональные задачи в разы быстрее, нанимать будут именно таких. Это серьезный вызов человечеству. Возможно появление больших классов людей, которые вообще не будут работать, так как допускать их к работе — терять в эффективности. Чем же их занять?

С этим связан большой интерес к креативной экономике, созданию игр, искусству. Россия, кстати, имеет тут неплохие шансы. По нашим исследованиям, Москва будет выглядеть на этом фоне вполне прилично. Предположения о развитии человека в более поздний период — зона футурологии.

Существует мнение, что человек научится сам себя программировать, как сегодня мы это делаем с компьютерами.

Георгий Васильев. Если проблему рассматривать в узких рамках темы «Станут ли люди киборгами?», то читателю, возможно, будет любопытен именно второй этап, описанных вами — подключение человека к сенсорам, актуаторам, процессорам.

Александр Чулок. Я бы задал вопрос — а кто такие киборги? Отчасти мы уже ими являемся. У меня в ушах наушники. И мы с вами беседуем в видеоконференции.

Георгий Васильев. В массовой культуре киборг — это все же существо с техногенными элементами внутри себя. И мы сегодня видим огромное количество новаций, которые уже можно так охарактеризовать: глазные и слуховые импланты, подключение мозга напрямую к компьютеру. Илон Маск продемонстрировал такой интерфейс, позволяющий обезьяне силой мысли играть в пинг-понг с компьютером.

Александр Чулок. Посмотрите, что делает в Высшей школе экономики Василий Ключарев. Российский нейроинтерфейс, связывающий напрямую мозг и компьютер был представлен на выставке «Россия, устремленная в будущее» в 2017 году. Маск — апологет этой технологии. Он вообще человек увлеченный, мечтает умереть на Марсе от старости.

Я думаю, само отношение к технологиям в ближайшие 10 лет кардинально поменяется. Обновятся поколения, для новых — интернет не чудо, и умные часы не гаджет. Это все уже часть их жизни как рубашка. Не так принципиально, будет это встроено в тело или в одежду. Давайте посмотрим на историю человечества, оно же всегда экспериментировало. Трудно сказать, насколько неизбежна киборгизация человека, но сращивание его с технологиями действительно неизбежно.

Фото: Getty Images

Валерий Ширяев. Слово «киборг» несет отрицательную коннотацию в силу своей роли в научной фантастике. Но говоря о киборгах, люди имеют в виду не механизмы и устройства, которые человек использует, а интеграцию этих технологий в высшую нервную деятельность.

Александр Чулок. Это важный этап, уже сегодня мы зависим от технологий. Стоит нам забыть дома телефон, как мы тут же возвращаемся. Думаю, у нас еще есть в запасе пару десятилетий до того момента, когда технологии напрямую начнут влиять на высшую нервную деятельность людей. Необходимо к этому готовиться.

Неприятие технологий сродни средневековым суевериям. Атаки на вышки связи 5G в самых развитых странах удручают, это можно излечить лишь просвещением. Мы исследуем настроение граждан. В период пандемии люди в РФ стали в массе гораздо рациональнее относиться к возможностям, которые им открывают технологии. Многие освоили режим видеоконференции, удаленной работы, поняли, что это благо: растет эффективность труда, мы управляем своим временем. Опрос крупных и средних российских компаний еще до пандемии показал, что от 70% считают цифровизацию позитивным трендом. Они проблем видели меньше, чем очевидных выгод. Но цифровая культура у нас довольно низкая. По многим рейтингам цифровой грамотности мы в конце, есть уже и страны Африки, которые нас обгоняют.

Валерий Ширяев. Не только Илон Маск, но и многие наши космонавты и энтузиасты космоса считают, что человека надо модернизировать, в том числе и для освоения дальнего космоса, планет Солнечной системы. Но вся история человечества говорит, что как только какие-то группы получают эксклюзивные преимущества перед другими, они немедленно делают все, чтобы это преимущество закрепить, монополизировать. И делиться ни с кем не собираются.

Георгий Васильев. Я тут, скорее, пессимист — сможет ли человечество преодолеть эту проблему, непонятно. Возможны сильные потрясения. И уже наши дети и внуки будут их свидетелями и участниками. Но в беседе о киборгах есть еще один важный аспект — управление ими извне. Эти страхи описаны в художественной литературе и подкрепляются развитием IT-технологий сегодня. Мы уже сегодня абсолютно добровольно отдаем право принимать за нас решения даже не правительству или вообще людям, а алгоритмам. Мы следуем за рекомендательными системами в покупках, выборе чтения.

Александр Чулок. Я стараюсь придерживаться позиции, построенной на экономических принципах, это не оптимизм или пессимизм. С известной долей иронии это можно назвать экономическим цинизмом. Мы говорим о глобальных трендах. Их важная особенность — они неизбежны, нравятся они нам или нет. Остается адаптироваться и использовать максимально полезно и безопасно. Кроме того, надо следовать выражению «иметь голову на плечах». Историки подтвердят: время сжалось катастрофически, в том числе и технологические изменения идут чрезвычайно быстро. Раньше у человека было время наблюдать за их развитием и подготовиться к изменениям. Совсем недавно в масштабе истории на освоение технологий у наших дедов было тридцать лет. Мы привыкали, как постепенно в жизнь входили телефоны, звуковая запись, самолеты и автомобили, наконец, компьютеры. Сегодня мы лишь начинаем приспосабливаться, как меняется технологический уклад. В IT или медицине он меняется уже за считаные годы.

А человек так быстро не меняется, если говорить об инстинктах и рефлексах, мы от обезьяны не слишком далеко ушли.

Инновационная культура — это в первую очередь культура адаптации, приспособления к новому. И следить за этим надо не по фильмам или фантастическим романам. Следует придерживаться научного взгляда на мир, благо нужные книги сегодня абсолютно доступны каждому.

Фото: Getty Images

Валерий Ширяев. Существуют риски вмешательства в умные устройства, в том числе связанные с человеческими телами. Как серьезна эта угроза?

Александр Чулок. Специалисты по кибербезопасности еще несколько лет назад указывали: потенциально может быть взломано все, что подключено. Носимые медицинские гаджеты скоро будут у всех. И теоретически их можно заставить выдавать другую дозировку лекарств без ведома носителя. По опросам, проблемы IT-безопасности выходят на первое место даже в компаниях, которые с интернет-технологиями никогда не ассоциировались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весь мир струхнул!

Испытания китайской гиперзвуковой ракеты, похожей на российский «Авангард»: третья ядерная сверхдержава — уже на подходе

Георгий Васильев. Даже без злоупотреблений и намеренного взлома защиты мы рискуем, доверяя свою жизнь программам, которые могут содержать ошибки. Прозаический навигатор ведет нас по неизвестному маршруту. Не раздумывая, вы выполняете указания системы. Это уже зависимость. Мы все чаще просто отдаем право принятия решений машинам.

Александр Чулок. Но ведь никто и не заставляет отдавать это право алгоритмам. Руководствуясь указаниями навигатора, неплохо и в окно посмотреть. Сегодня отечественная система интеллектуального анализа больших данных iFORA включает в себя более 450 млн документов и входит в топ-5 мировых IT-систем в области стратегической аналитики. Заменить ее мозг человек не в состоянии. Если необходимо построить консенсус-прогноз по рынку зерна или нефтепродуктов, приходится выбирать — загрузить на три месяца команду аналитиков или получить результат у машины через три часа. Последующие консультации с экспертами и личное погружение в анализ никто не отменял, они по-прежнему необходимый этап: машина берет на себя рутину.

Вспомним, как судьи часами читают практику. Система весьма облегчает эту работу, выдавая выжимки после анализа обширного материала. Это же касается врачей и преподавателей. В этих областях на человека ложится большая ответственность, но необходимость положиться на машинный анализ очевидна.

Надо справляться с вызовами новыми методами: учить детей взаимодействовать с роботами, например, прямо в детских садах. За рубежом это давно делают. Нам надо выращивать человека, чувствующего себя в техногенном поле лидером и хозяином. Это будет уже человек с новыми компетенциями, даже если они приобретаются через отторжение.

Валерий Ширяев

—