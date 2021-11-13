Клипом на песню Оксимирона заинтересовалась прокуратура

Пермская прокуратура по просьбе представителя местной епархии проверит фанатский клип на песню «Последний звонок» рэпера Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron.

Глава отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев попросил проверить допустимость содержания клипа на песню «Последний звонок», в котором подростки стреляют в школе, передает «Ридус».

«Там это все буквально показывается – хоть кто смотри. Любой ребенок включит, школьник, детсадовец», – сообщил протоиерей, призвав силовые структуры обратить внимание на клип.

В клипе на песню «Последний звонок» использованы кадры из эстонского художественного фильма «Класс», вышедшего в 2007 году. Картина вышла в 2007 году и рассказывает о конфликте школьника с одноклассниками.

Ранее видео Альфа-банка и репера Моргенштерна «Клип за 10 лямов» признано нарушающим закон о рекламе. ФАС обратила внимание на образ сотрудниц банка, которые в кадре предстали в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».