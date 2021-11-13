Костенко и Тарасов устроили первую фотосессию новорожденному сыну

Модель Анастасия Костенко, избранница футболиста Дмитрия Тарасова, поделилась в соцсетях кадрами семейной фотосессии для её малыша. Многодетная мать также поведала о своем психологическом здоровье.

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова в своем блоге Instagram пояснила о первой фотосессии сына. Алексей появился на свет две недели назад и уже входит в кадр. Молодые родители выбрали белые тона и нарядили своих дочерей Милану и Еву в снежные платья. Дмитрий Тарасов в рубашке охотно позировал со спящим в коконе сыном.



Изображение взято с: Instagram @tarasov23

Не забыли и о спорте: молодой отец также подготовил футбольную форму для себя и малыша. Подписчикам очень понравилась фотосъёмка, в комментариях можно заметить множество комплиментов и слов восторга.

Молодая мама охотно делится с фанатами подробностями жизни своей семьи. Анастасия Костенко призналась, что в последнее время она часто плачет по вечерам из-за непонятной тревоги. Модель отметила, что на неё нахлынули тёплые воспоминания о беременности, сейчас ей ещё сложно настроиться и принять новое состояние.

Источник: www.instagram.com