Представительница Украины может не попасть на “Мисс мира” из-за отсутствия визы

Финал конкурса “Мисс мира” должен состояться 19 декабря в Пуэрто-Рико. Однако украинка до сих пор не получила американскую визу.

“В связи с пандемией посольство США в Украине очень долго рассматривает документы и мы до сих пор не можем назначить дату интервью. Нас просто игнорируют. Уже подключили Министерство иностранных дел, написали генеральному консулу. То есть вероятен такой прецедент, что Александра не сможет поехать представлять Украину на международном конкурсе”, – рассказывает Лесик.

Прилететь на финал в Пуэрто-Рико не к 19 ноября, а позже нельзя. Как поясняют в комитете, это обуславливается спецификой конкурса. Грандиозный финал в Сан-Хуан будет проходить не так, как национальный этап в Украине. В столицу съедутся девушки из около 100 стран и в течение месяца будут участвовать в конкурсах и благотворительных ужинах.

“На протяжении месяца наблюдают за тем, как участницы себя проявляют. То есть речь не о том, чтобы просто приехать и походить по сцене. Первый конкурс прошел в Британии в 1949 году, когда действительно замеряли параметры участниц. Но в ХХІ веке это конкурс не только про красоту. Победительница после финала с миссией ООН ездит по всему миру с благотворительными проектами”, – подчеркнула Лесик.

Комитет конкурса “Мисс Украина” в связи с ситуацией публично обратился к генконсулу США в Украине Джону Балларду.

“Мы столкнулись с трудностями в получении визы США. Был представлен весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время ее прохождения. Со своей стороны гарантируем соблюдение Александрой Яремчук требований визового и эмиграционного законодательства США, возвращение в Украину в указанный период. Надеемся на содействие в решении этого важного для имиджа Украины вопроса”, – говорится в сообщении.

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Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Контекст:

Яремченко победила на национальном конкурсе “Мисс Украина” в октябре этого года. Она родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности “менеджмент бизнес-организации”.

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