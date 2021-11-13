Bellingcat нашла доказательства, что тюрьма донецких боевиков “Изоляция” подконтрольна ФСБ РФ

“Мы смогли обнаружить российские паспорта и российское гражданство трех других палачей [“Изоляции”], людей, которые были там инспекторами или надзирателями. Это Кривонос, Бутенко и Еремичев. И мы смогли вместе с [бывшим политзаключенным и журналистом] Станиславом [Асеевым показать], что Россия выдала гражданство людям, которые занимались пытками”, – говорит Грозев.

Журналист отметил, что год занимался расследованием того, кто курировал донецкую тюрьму.

“На протяжении этого года мы смогли дойти довольно высоко и понять, что это реально подконтрольная структура ФСБ. Все кураторы с ФСБ, которые там были, пытались защитить свою личность путем очень сложных вымышленных личностей, прозвищами. Но мы смогли все таки за год найти настоящих кураторов”, – сказал Грозев.

По его словам, Bellingcat сейчас вместе с российским изданием Insider и “Радио Свободой” заканчивает расследование по “Изоляции” и вскоре опубликует его.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая с них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

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