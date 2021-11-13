 

Мнение: Скрежет колеса истории

13.11.2021, 13:14, Разное
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Ноябрь 2021 года. Атака на «Мемориал», включенный Минюстом в список иноагентов. 25 ноября Верховный суд России рассмотрит иск Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала».

Ноябрь 1988 года. Председатель КГБ СССР Владимир Крючков направил в ЦК КПСС доклад «О провокационных выступлениях отдельных участников конференции Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал»».

Колесо истории проскрипело круг и пошло на следующий?

Источник: Ирек Муртазин



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