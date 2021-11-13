Для спутникового интернета Starlink вышла новая антенна

В компании SpaceX состоялась презентация новой антенны, которая предназначена специально для улавливания сигнала спутникового интернета Starlink. Напомним, что Илон Маск уже несколько лет осуществляет проект по обеспечению спутниковым интернетом жителей всей нашей планеты.

Группировки спутников связи Маск периодически выводит одну за другой на земную орбиту. Но антенн-то понадобится больше, чем спутников.

Как стало известно во время презентации, новая модель антенны уже не круглая, а прямоугольная. Она стала чуть поменьше своей предшественницы. Хотя компания также будет продавать изделие по 500 американских долларов. Предзаказ уже открыт, сообщили у производителя. Однако точные сроки поставки SpaceX пока не называет.