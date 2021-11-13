 

Путин отреагировал на угрозы Лукашенко перекрыть газ Европе

13.11.2021, 12:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТеоретически президент Белоруссии Александр Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, однако это будет нарушением транзитного контракта, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что до этого не дойдет.

Путин сказал, что, теоретически, «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».

«Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.

Это может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений РФ с Белоруссией.

При этом глава государства признался в интервью, что впервые услышал об угрозе Лукашенко по газу: «Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул».

Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что поговорит с белорусским колегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».

Ранее Европе предрекли новую газовую войну из-за Белоруссии.

Напомним, Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.

В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко.



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