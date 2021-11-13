«Лидеры России» провели мастер-классы для финалистов конкурса «Большая перемена»

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» провели для школьников мастер-классы по социальным проектам клуба Лидеров РФ «Эльбрус» в рамках финала конкурса «Большая перемена».

Речь идет об «Уроке лидерства», уроках «Доступный театр», «Боевая слава» и «Моя родная школа», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Финалистка конкурса «Лидеры России», преподаватель МГИМО Мария Гладышева провела урок лидерства, на котором поделилась со школьниками управленческим опытом, рассказала о ключевых компетенциях будущего, навыках 21 века и лидерстве как жизненной позиции.

«Сегодня в обществе есть большой запрос на юных лидеров: создаются молодежные правительства, проводятся разнообразные олимпиады и конкурсы, например, «Твой ход» и «Большая перемена». Перед вами, финалистами, теперь большая ответственность – вы стали лидерами для своих одноклассников и ролевой моделью для учеников младших классов», – отметила она.

В качестве напутствия Гладышева посоветовала ребятам не сдаваться, хвататься за любые возможности, не терять своего драйва и идти к цели.

В продолжение программы финала Всероссийского конкурса для школьников победитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс», член клуба Лидеров РФ «Эльбрус» Дмитрий Афанасьев познакомил ребят с проектом «Доступный театр».

Совместно с лидером участники мастер-класса посмотрели отрывки спектакля и в неформальной обстановке обсудили проблемы, которые поднимает искусство и драматургия.

«Еще Александр Островский писал: «Если отнять у молодежи изящные удовольствия как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг – потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется». Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение молодежи театром. Я благодарен клубу «Эльбрус» за возможность масштабировать проект и приобщить к прекрасному как можно больше людей», – поделился он.

Мастер-класс проекта «Боевая слава» провел победитель конкурса «Лидеры России», директор института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук, профессор Олег Калинский. Он рассказал финалистам «Большой перемены» о воссоздании и цифровизации истории участников Великой Отечественной войны по фронтовым письмам, фотографиям и воспоминаниям.

«Сегодня молодое поколение вынуждено по крупицам собирать информацию о своих прадедушках и прабабушках. Многих уже нет в живых, семейные истории забыты, а документы потеряны. Мы с ребятами поговорили о том, как восстановить историю своей семьи и узнать роль близких в той войне: какой вклад они внесли в нашу победу, были ли в оккупации, какими наградами обладали, как сложилась их судьба. Мою семью, как большинство наших граждан, Великая Отечественная война затронула напрямую: мой дедушка ушел воевать на фронт, приписав себе два года. А перед этим пришли похоронки на его папу и старшего брата. И таких историй в нашей стране – сотни тысяч. В Артеке на нашем уроке памяти произошла очень интересная история. Мы с ребятами учились искать информацию о героях Великой Отечественной войны. Одно из заданий – найти информацию о Кондрашине Григории Филипповиче. Оказалось, что девушка Полина, которая быстрее всех справилась с задачей, лично знает семью Кондрашина, которая живет в деревне Борисово Рязанской области. Полина поняла это сегодня после того, как нашла на сайте «Память народа» информацию о том, где родился герой. Этот замечательный проект, созданный членами клуба «Эльбрус», напоминает о святости памяти, о том тяжелейшем периоде в истории нашей страны, в истории каждой семьи. Никто не забыт и ничто не забыто», –отметил Калинский.

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 9 по 12 ноября в МДЦ «Артек». Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победителями конкурса станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.