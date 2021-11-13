 

Жёсткие меры – Личное мнение

13.11.2021, 12:42, Разное
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После ноябрьского полукарантина власти страны окончательно поняли, что пандемию призывами к разуму остановить нельзя.

Дистанцируйтесь! Маски носите! Сделайте прививку, не ходите по людным местам — никто этого не услышал.

«Россияне не соблюдают ограничений» признала очевидное Татьяна Голикова вчера.

https://t.me/lenamiro/10161

И вот, спустя почти 2 года от начала пандемии, вводятся более-менее адекватные жёсткие меры.

С 1 февраля и по июнь никуда без QR-кода не сунешься. Давайте разбираться, что же произошло.

Внесён законопроект, который, конечно, примут. Вот какие ограничения введут после принятия:

https://t.me/lenamiro/10160

То есть, никаких шансов остаться активным членом социума без QR-кода не остаётся. Ну, максимум — в аптеку и за хлебом сходить.

Время дали до февраля всем привиться. После даже билет не купишь, чтобы улететь в Сочи или в поезде поехать по Золотому кольцу.


Фото: Соцсети

Это — уверенный шаг в правильном направлении. Хватит сопли жевать — два года вялых уговоров беречь себя и окружающих не сработали.

Я очень надеюсь, что также разберутся с покупкой сертификатов. Им грозит срок до 1 года отсидки. Зачем было нарушать закон, если можно было просто привиться?

Как вам такие меры?

Источник: Лена Миро



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