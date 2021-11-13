Прокурор потребовал отменить последний брак основателя Natura Siberica

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным последний брак покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, сообщили в Кунцевском суде Москвы.

«В суде зарегистрирован иск о Дорогомиловского межрайонного прокурора о признании недействительным брака Трубникова А.В.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Иск еще не принят к производству, дата его рассмотрения не назначена.

«Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена в 45 странах мира.

В начале января Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.