 

Прокурор потребовал отменить последний брак основателя Natura Siberica

13.11.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным последний брак покойного основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, сообщили в Кунцевском суде Москвы.

«В суде зарегистрирован иск о Дорогомиловского межрайонного прокурора о признании недействительным брака Трубникова А.В.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Иск еще не принят к производству, дата его рассмотрения не назначена.

«Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена в 45 странах мира.

В начале января Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / В Украине завершили расследование госизмены Аксенова, Поклонской и еще шести бывших топ-чиновников Крыма

25.08 / В Индии презентовали аналог Mercedes G-Class

02.11 / Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату при Трампе

30.12 / Россия активизирует строительство “Северного потока – 2” до ужесточения санкций США

10.06 / РФ ограничила беспрепятственное перемещение дипломатов США на большей части своей территории

17.05 / Зашедший в Черное море британский патрульный корабль идет в Одессу – посольство Великобритании в Анкаре

19.12 / Путин остаётся Путиным – мировые СМИ о пресс-конференции российского президента

20.05 / Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров

01.10 / Сайт «Экология России» – нацпроектэкология РФ» получил статус СМИ

22.08 / Лукашенко пообещал не допустить получения оппозицией финансовой помощи от ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика