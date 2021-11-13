Тренера по боксу в Астрахани отстранили от работы за «избиение» воспитанников

В Астрахани тренер по боксу «бил» воспитанников по ребрам и животу «для набивки», после чего его отстранили от работы.

Тренер просил ребят поднять руки и подставить пресс, чтобы от ударов мышцы стали сильнее. Инцидент попал на видео. Пользователи соцсетей возмутились тренировкой и обвинили тренера в непрофессионализме. Они отметили, после ударов дети могут получить повреждения внутренних органов, говорится в Telegram-канале РенТВ.

Сам тренер федерации бокса Астрахани Тапдыг Алескеров прокомментировал видео, на котором он «набивает пресс» воспитанникам. Мужчина отметил, что ролик был постановочным, а при выполнении упражнения мальчики даже не почувствовали боли. Он также заявил, что его отстранили работы. Алескеров подчеркнул, что ребята могли высказать свое мнение, а они «взяли и исключили его». Отмечается, что родители воспитанников никаких претензий к тренеру не предъявляли.

Ранее следователей заинтересовала видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено, как тренер по фигурному катанию избил ребенка во время тренировки в Подмосковье.