 

Шмыгаль ожидает спад волны COVID-19 уже на следующей неделе

13.11.2021, 12:38, Новости дня
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“К сожалению, в Украине большинство областей находится в “красной” зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и следующей неделе будет спад”, – сказал он.

При этом он предупредил, что спад заболеваемости не означает, что можно сбавлять темпы вакцинации.

21 октября заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал начало спада текущей волны COVID-19 в Украине в середине ноября. “После чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март – апрель 2022 года”, – отметил главный санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. “Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день”, – подчеркнул глава Минздрава. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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