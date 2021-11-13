 

Российский миллиардер Абрамович продает свой самолет в комплектации люкс. Фото

13.11.2021, 12:38, Новости дня
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О том, что самолет принадлежит Абрамовичу, сообщает портал avianews. Оператор Global Jet указал, что принимает заявки на покупку авиалайнера, и опубликовал фотографии воздушного судна.

Фото: globaljet.aero

В описании сказано, что самолет имеет заводской номер 33425, выпущен в 2007 году, он совершил 1 954 полета длительностью 7080 часов. До выставления на продажу этот Boeing 767-300ER имел только одного собственника.

Фото: globaljet.aero

Как отмечает avianews, в стандартной компоновке с бизнес и эконом-классом авиалайнер такого класса может перевозить 250 пассажиров из Европы в Америку без промежуточных остановок на дозаправку.

Фото: globaljet.aero

Однако в VIP-версии самолета для Абрамовича общая вместимость составляет всего 34 человека. В салоне размещена большая спальня главного пассажира с отдельной душевой, библиотека, три гостевых спальни, большая столовая, большой общий зал и несколько зон отдыха меньшей площади.

Фото: globaljet.aero
Контекст:

Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивал состояние предпринимателя в 2020 году в $14,5 млрд. Он занимал 12-е место в рейтинге “200 богатейших бизнесменов России”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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