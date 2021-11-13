 

“А целлюлитик уже виден”, “Габаритная дама”. Тринчер разочаровала сеть новым фото в купальнике

13.11.2021, 12:38, Новости дня
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На фото певица позирует стоя возле бассейна, подняв правую руку вверх.

“А можно обратно? Кстати, я, походу, в теневом бане. Просто попробуйте отметить меня в сториз или найти быстро в поисковике”, – подписала она публикацию и попросила подписчиков помочь ей выйти из блокировки в соцсети.

Фолловеры отреагировали на просьбу, поставили под ее фото больше 50 тыс. лайков, но при этом отметили, что у фигуры 20-летней Тринчер появились недостатки.

“А целлюлитик уже виден в столь раннем возрасте”, – написал viktorovich_vitali.

“Габаритная дама”, – прокомментировала фото abramsira1.

“А что с ногами? Как будто не твои”, – оставила свой коммент anytka_190.

“Ты немного поправилась”, – заметила danittaaa__.

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Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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