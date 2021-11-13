Коварный плен

Лукашенко берет Кремль в заложники при помощи «мигрантского кризиса».



Фото: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Александр Лукашенко очевидным образом обостряет конфликт. Провоцирует мигрантов на силовое проникновение на территорию Евросоюза. Зачем он это делает?

Первый ответ, который напрашивается: отомстить ЕС или принудить его к диалогу. Но если подумать, в этом нет никакого смысла. Сейчас на границе Беларуси и Польши зажаты 4‒5 тысяч мигрантов, всего их в Беларуси около 12 тысяч. Даже если поляки всех их беспрепятственно пропустят на свою территорию, Евросоюз этого не заметит. Более того, ЕС легко справляется даже с потоком в десять раз большим — никакого глобального «мигрантского кризиса» такая небольшая экспансия не вызовет. Подавляющее большинство переселенцев, если окажутся в ЕС, будут задержаны и отправлены обратно в Ирак, который уже соглашается их принять. Поэтому, если Лукашенко и пытается кого-то здесь принудить к сближению, так это Москву, а не Евросоюз (см. об этом ниже).

Второй вариант неправильного ответа: чтобы заработать. Каждый мигрант заплатил от 2600 долларов за поездку в ЕС через Беларусь. Однако следует понимать, что большая часть этих денег уже осела в карманах исполнителей. До копилки режима дошла, дай бог, половина. К тому же управделами президента Беларуси сказочно богато, это не их масштаб. Наконец, каждый день противостояния на границе сам по себе стоит Лукашенко немалых денег. Мигранты платили свои кровные один раз, а расходы на продолжение конфликта белорусский режим несет каждый день.

Тогда получается, что действия Лукашенко выглядят абсолютным нонсенсом, истерикой? К сожалению, вряд ли это так: «последний диктатор Европы» отнюдь не безумен. Давайте подумаем, зачем на самом деле нужен «мигрантский кризис».

Действия силовиков Беларуси прежде всего говорят о том, что Лукашенко очень важно постоянное обострение ситуации.

Проще говоря — он ждет, когда в результате действий поляков прольется первая кровь. Есть множество способов спровоцировать польских военных на вооруженный ответ. Можно просто бесконечно гнать мигрантов на колючую проволоку до тех пор, пока у какого-нибудь польского пограничника не сдадут нервы и он не откроет огонь в сторону Беларуси. Если продолжать давление достаточно долго, рано или поздно это случится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кордон штопаный

В ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Лукашенко действует по принципу «нагадить всем». Но и другие стороны — от РФ до Европы — не в накладе

Есть и более радикальные способы: мигрантов на границе попробуют вооружить — в этом случае стрелять придется уже для самозащиты. Еще можно снять несколько разоблачающих видео, на которых будет запечатлена передача оружия мигрантам якобы со стороны Польши (возможно и Украины) в рамках «гибридной войны»: построить где-нибудь в лесу забор, через который неизвестные в балаклавах, но с польскими знаками различия на одежде будут передавать мигрантам ящики с автоматами. В любом случае, даже такое можно счесть актом агрессии ЕС по отношении к суверенной Беларуси. Что тогда?

Фото: РИА Новости

Тогда Лукашенко немедленно запросит военную помощь у России, ОДКБ. Российские самолеты уже летают вблизи границы Беларуси и Польши, показывая свою готовность «встать на защиту белорусского народа». Дальнейшее несложно предугадать. В Беларуси вводится военное положение, в страну входят российские войска — якобы для помощи отражения агрессии со стороны ЕС и укрепления западных границ союзного государства. Что одновременно будет означать не только изменение политических ставок на европейском (в первую очередь украинском) направлении, но и фактическое прекращение суверенитета Беларуси, с сохранением при этом формального лидерства Лукашенко. Как и его президентства в той или иной его форме (этому посвящен планирующийся в Минске референдум).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские десантники высадились на белорусском полигоне близ польской границы из-за внезапной проверки боеготовности

Зачем нужно городить этот огород, спросите вы? Почему тогда Лукашенко просто не подпишет какую-нибудь 29-ю дорожную карту о вхождении РБ в состав РФ?

Сейчас уже очевидно, что режиму Лукашенко больше не выжить без помощи РФ и одной только России. Внутренних ресурсов не хватит:

нарастающие санкции болезненны и от них никуда не деться — а на возможности поддержки от остального мира можно поставить крест.

В течение последнего года Лукашенко несколько раз встречался с Путиным за закрытыми дверями, где они могли обсуждать один-единственный вопрос: как сделать Беларусь частью РФ (в идеале в аккурат к 24-му году), обеспечив при этом гарантии для самого Лукашенко и его семьи, при которых он остался бы во главе бывшей независимой страны пожизненно, «не переезжая в Ростов».

Очевидно, что если просто объявить о вхождении Беларуси в состав РФ (например, проведя по этому поводу очередной подкрученный референдум), то положение Лукашенко будет шатким. Он станет всего лишь одним из российских чиновников, что не дает ему никаких гарантий безопасности. Путин в этом случае будет иметь возможность в любой момент сменить его или даже отправить на скамью подсудимых. А белорусский народ снова выйдет на улицы, теперь уже защищая не только выборы, но свою страну и независимость. Такой вариант официальный Минск/Москву не устраивает.

Другое дело, план с введением «мягкой ползучей оккупации» Беларуси российским рублем и малым контингентом войск. (Совсем отдельная тема разговора, что план этот будет реализован, конечно, совсем не так, как мечтается Кремлю, — Лукашенко, как обычно, будет и дальше пытаться обыграть и пересидеть Путина, и до сих пор ему вполне удавалось.)

Что же случится, если провокация на польской границе увенчается успехом и российская пехота временно войдет в РБ? В этом случае произойдет замораживание ситуации и пролонгация конфликта на границе по уже всем знакомой схеме.

Фото: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Россия получит фактический контроль над Беларусью. Постепенно, шаг за шагом, вслед за военной будет осуществляться интеграция гражданских институтов, скорее всего, она растянется на много-много лет. При этом можно либо вовсе отменить выборы, либо проводить их под дулами российских наблюдателей. Выборы в Беларуси были бы очевидным спусковым механизмом для новой волны протестов — но никаких протестов не будет, если на улицах и площадях белорусских городов будут «совершенно законно» патрулировать российские и/или белорусские «космонавты», якобы обеспечивая безопасность страны от внешней гибридной агрессии и провокаций.

Лукашенко в этом случае останется для Путина очень важной персоной, фактически незаменимой — ведь легитимность нахождения российских войск на территории РБ будет подтверждаться именно тем, что с этим согласен формальный глава государства. Роль Лукашенко во главе оккупированной Беларуси можно сравнить с ролью Асада в Сирии.

Конечно, абсолютных гарантий у Лукашенко нет. Оставаться в должности «свадебного президента» можно только до тех пор, пока будет послушно исполняться воля Путина. В противном случае бывший Батька может закончить так же, как в свое время Хафизулла Амин в Афганистане. Но в конце концов, президентство, пусть и формальное, — лучше, чем неизбежный путч среди своих.

Но не стоит заранее списывать Лукашенко со счетов. Вполне понятно, что он еще пытается вести более сложную, неудобную для Москвы игру.

Даже сейчас, договариваясь с российскими спецслужбами о провокациях в небе или на границе с Польшей, он, скорее всего, рассчитывает на то, что сможет столкнуть лбами ЕС и РФ. А сам Лукашенко рассчитывает, насколько это возможно, остаться в стороне и не допустить полной оккупации Беларуси. Таким образом, РФ должна оказаться субъектом полувоенного конфликта и зависимым партнером, вынужденным выплачивать Лукашенко все новые «кредиты».

Российское посредничество на переговорах Беларуси и ЕС это не только теоретическая возможность, а сама цель «мигрантского кризиса». Только теперь игра ведется не привычными пешками вроде ссылок на угрозы «нового майдана» и возможной ассоциации с ЕС/НАТО, но крупными фигурами — экономическими интересами как восточных, так и западных соседей. И для тех, и для других все еще колоссальную роль играет транспортный транзит через Беларусь, как энергетический, так и железнодорожный и особенно автомобильный. Достаточно изучить железнодорожную сеть, чтобы понять: обход Беларуси пусть и возможен, но точно не железной дорогой через Украину или Хельсинки. Полное прекращение грузо-энергетического транзита и закрытая западная граница больно ударит по обеим сторонам, и Лукашенко точно будет угрожать этим после обострения пограничного конфликта. Кремль рискует стать заложником в Беларуси так же, как в свое время на Северном Кавказе.

Виталий Шкляров, политтехнолог

—