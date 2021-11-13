Мнение: ABBA – Voyage
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Холодная война, на Ближнем Востоке опять конфлкты, США пытаются свергнуть режим на Кубе, обсуждаются вопросы размещения ракет малой и средней дальности в Европе, цены на нефть снова растут, выходит новый альбом АББА….
Послушал вышедший на днях новый альбом шведских ветеранов из группы АББА.
Вполне себе неплохо получилось. Такой себе привет из 70-80х.
1. Abba – Bumblebee
2. Abba – Don't Shut Me Down
3. Abba – I Can Be That Woman
4. Abba – I Still Have Faith In You
5. Abba – Just A Notion
6. Abba – Keep An Eye On Dan
7. Abba – Little Things
8. Abba – No Doubt About It
9. Abba – Ode To Freedom
10. Abba – When You Danced With Me
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Источник: Colonel Cassad
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