Мнение: ABBA – Voyage

Холодная война, на Ближнем Востоке опять конфлкты, США пытаются свергнуть режим на Кубе, обсуждаются вопросы размещения ракет малой и средней дальности в Европе, цены на нефть снова растут, выходит новый альбом АББА….

Послушал вышедший на днях новый альбом шведских ветеранов из группы АББА.

Вполне себе неплохо получилось. Такой себе привет из 70-80х.

1. Abba – Bumblebee

2. Abba – Don't Shut Me Down

3. Abba – I Can Be That Woman

4. Abba – I Still Have Faith In You

5. Abba – Just A Notion

6. Abba – Keep An Eye On Dan

7. Abba – Little Things

8. Abba – No Doubt About It

9. Abba – Ode To Freedom

10. Abba – When You Danced With Me

