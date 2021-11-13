Мнение: Граница обеспеченности — 10 тысяч рублей в месяц

В 1950-е импортировать товары в СССР было очень выгодно. Купив за рубежом сахар по 40 рублей за тонну, внутри страны можно было продать его уже за 840 рублей, в 21 раз дороже. К сожалению, объёмы импорта были невелики — острый дефицит валюты не позволял советскому руководству ввозить больше:

https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/1015260

Уже в 1960-е годы страна стала жить богаче. Спасибо Никите Хрущёву, проблему физиологического выживания удалось решить — голод перестал быть распространённым явлением в СССР. Дальше следовало сосредоточиться уже на проблеме бедности.

Вот любопытные данные по уровню доходов советских граждан — мы с вами обсуждали их уже неделю назад, однако теперь читатели прислали мне ссылку на более полный источник. Из архивных документов следует, что в 1963 у 40% граждан доходы были ниже прожиточного минимума, а у 17% граждан доходы были ниже даже 30 рублей:

https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1015313

Вот некоторые цены того периода:

— килограмм плиточного шоколада: 15 рублей;

— женские туфли: 29 рублей;

— платяной шкаф: 45 рублей (себестоимость 26 рублей);

— мотоцикл «Урал-2» с коляской: 1250 рублей (себестоимость 471 рубль).

Цитирую из советской же справки:

https://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1015318

По сравнению с уровнем розничных цен в капиталистических странах относительно высок уровень розничных цен в СССР на сахар (примерно в 3 раза выше), на масло животное, сыр, масло растительное и маргарин (в 2–3 раза), на рыбные консервы (в 3–3,5 раза), на вина виноградные (в 4–5 раз), на шоколад (в 10 раз), а из непродовольственных товаров на ткани из искусственного шелка (в 4–5 раз), трикотажные изделия (в 3–4 раза).

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Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному — в 3 раза, по сыру — в 5–6 раз, по молоку — 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США — 2,2 раза, в Англии — 3,3 раза, во Франции — 2,1 раза, в ФРГ — 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США — в 2 раза, в Англии — 3 раза, во Франции — 2,1 раза, в ФРГ — 2,5 раза и т.д.).

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Уровень действующих розничных цен на рыбу в целом в сравнении с уровнем цен на другие продовольственные товары не высок, особенно после повышения в 1962 году розничных цен на мясо. В частности, относительно невысоки цены на такие массовые виды рыбы, как треска, окунь и многие пресноводные рыбы (судак, лещ и др.). Так, по сравнению с ценами в России в 1913 году цены на хлеб в СССР составляют 188 (1913 г. = 100), то цены на рыбу (без сельди) — 133. Если, например, судак свежий продавался в 1913 г. в России за 66 коп. за кг, то мясо (парная говядина высшего сорта) стоило 54 коп. за кг. В настоящее время судак в районах II пояса (Центр) стоит 1 руб. кг при цене говядины высшего сорта 2 рубля кг.

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Уровень цен на сахар в СССР является относительно высоким. Индекс цен на сахар к 1913 году составляет 300 (1913 г. = 100) при индексе цен на хлеб по данным ЦСУ 188. В США цена на сахар-песок составляет 27 % и на сахар кусковой 40 % от цены сахара в СССР (по официальному курсу). В США 1 кг кускового сахара равен по цене 1 кг пшеничного хлеба. В СССР соответственно трем кг пшеничного хлеба. Сахар является высокодоходным для государства товаром.

Три четверти советских граждан имели доход меньше 60 рублей на человека, из них половина — меньше 40 рублей на человека.

Если пересчитать в современные реалии по мясу и яйцам, получится, что 60 рублей 1963 года — это примерно 10 тысяч рублей. Вот граница достатка, которая отделяла тогда крепкий средний класс от плохо обеспеченных людей.