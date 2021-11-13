 

Ольга Серябкина выбрала роддом

13.11.2021, 11:54, Разное
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Певица Ольга Серябкина выбрала будущее место родов. Первенец артистки появится на свет в московском частном родильном доме.
Год назад певица втайне от всех вышла замуж, и только в сентябре фанаты узнали, что она беременна. В соцсетях появились фото с животом, но знаменитость не сообщала о сроке. Позже Ольга Серябкина заявила, что наконец-то выбрала роддом мечты и в скором времени станет мамой.

Известно, что артистка даже рассматривала вариант родов в Европе, так как ей ничего не нравилось в родном городе. В итоге она всё же нашла идеальное место. Выбор пал на Европейский медицинский центр, который очень хвалят селебрити. Певица тщательно выбирала место, где будет малый поток рожениц и обеспечен максимальный комфорт для мамы и малыша.

Серябкина поделилась интерьером своей палаты: видно кожаный диван, большую кровать, раковину и все остальные удобства. Певица призналась, что вздохнула с облегчением и теперь полностью готова к родам. Будущая мама пообещала держать подписчиков в курсе событий.



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