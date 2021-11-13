Верка Сердючка рассказала, почему отказывается выступать в России

Верка Сердючка рассказала, почему отказывается от выступлений на территории России. По словам артистки, на это есть три причины.

Сердючку часто приглашают в соседнюю страну, речь идет о корпоративах, концертах и ТВ-проектах, но в течение трех последних лет она от всех предложений отказывается. Первой причиной этого служит то, что дорога в Россию длительная и требует немалых затрат. Более того, коллектив Сердючки большой, поэтому это обернется в крупную сумму. Второй причиной являются проблемы Андрея Данилко со здоровьем, а последней – ухудшившиеся отношения между двумя странами. Он называет их «ужасными».

Украинские звезды, которые соглашаются выступать в РФ, зачастую подвергаются критике соотечественников. Учитывая все это, Сердючка ждет, когда закончится коронавирус, когда наладятся отношения Украины с Россией, когда изменится правительство. Примечательно, что последние слова остались без пояснения артиста, то есть он не назвал, правительство какой страны должно поменяться.

У самого артиста на Украине сейчас и без того много работы. Он является членом жюри украинской версии шоу «Маска», выступает со своим коллективом и записывает новые песни.

Источник: news.ru