 

В Оренбургской области мужчина убил жену и трехлетнюю дочь из-за ревности

13.11.2021, 11:54, Разное
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В Оренбургской области житель из-за ревности жестоко убил 20-летнюю жену и трехлетнюю дочь. Инцидент произошел в населенном пункте Кваркено.
В СУ СКР по региону сообщили, что житель задержан и допрошен. Также были проведены следственные действия, в ходе которых удалось обнаружить орудие убийства – нож. Правоохранители получили цифровые записи, которые станут неопровержимыми доказательствами совершенного преступления задержанным гражданином. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании для задержанного жителя в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Правоохранители выяснили, что несколько дней назад житель поссорился со своей супругой, в ходе конфликта начал ее душить, а после нанес ей колото-резанные раны ножом. Аналогичные действия он совершил и по отношению к наследнице. После убийства он сбежал из дома, но вскоре был задержан.

Источник: www.znak.com



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