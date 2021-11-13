Le Monde – РФ пообещала Европе бесперебойные поставки газа, несмотря на угрозы Минска

Россия заверила европейских потребителей, что будет выполнять свои обязательства по поставкам газа независимо от действий белорусских властей, пишет Le Monde. Как напоминает издание, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить на возможные новые санкции со стороны ЕС прекращением поставок газа по трубопроводу, проходящему через территорию его страны.



Reuters

Напряжённость на границе между Польшей и Белоруссией продолжается, пишет Le Monde. Как напоминает газета, в течение последних нескольких недель европейцы обвиняли президента Белоруссии Александра Лукашенко в разжигании миграционного кризиса путём выдачи виз мигрантам и организации чартерных рейсов, в частности, из Турции, в отместку за введённые в 2020 году санкции со стороны Запада. В четверг 11 ноября белорусский лидер пригрозил ответить на возможные новые ограничительные меры Европы прекращением поставок газа по трубопроводу, проходящему через территорию его страны.

Как передаёт издание, этот кризис вызывает растущую обеспокоенность международного сообщества и стал темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. По итогам этой встречи несколько стран, включая США, Францию и Великобританию, обвинили Минск в желании «дестабилизировать соседние страны» и «отвлечь внимание от всё больших собственных нарушений прав человека». Кроме того, Всемирная организация здравоохранения «крайне обеспокоена» состоянием здоровья мигрантов, пытающихся въехать в Европейский союз через белорусскую границу, заявил в пятницу глава европейского отделения организации.

На фоне того, что Европа уже переживает скачок цен на энергоносители, РФ заверила, что поставки российского газа в Европу не будут приостановлены, несмотря на угрозы Белоруссии, пишет Le Monde. Брюссель, по словам издания, действительно сообщил, что новые санкции запланированы на начало следующей недели. Тем не менее РФ «была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее во время второго за последние два дня телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение, что урегулировать этот серьёзный миграционный кризис необходимо путём восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией. При этом в пятницу российские и белорусские военные сообщили о проведении совместных воздушно-десантных учений в Западной Белоруссии, недалеко от польской границы, пишет Le Monde.

Тем временем Главное управление авиации Турции сообщило, что гражданам Ирака, Сирии и Йемена отныне запрещено «покупать билеты и вылетать в Белоруссию из аэропортов Турции». В сообщении, размещённом в аккаунте ведомства в Twitter, уточняется, что эта мера была принята из-за «проблем с незаконным пересечением границы между Белоруссией и ЕС» и останется в силе «до дальнейших уведомлений». Ведущая авиакомпания Белоруссии «Белавиа» заявила, что будет соблюдать это ограничение.

Германия назвала этот шаг первым «успехом» переговоров ЕС по миграционному кризису на его границах, а Европейская комиссия приветствовала прогресс «по всем направлениям». Как напоминает Le Monde, Брюссель в течение последних нескольких дней пытался остановить прибытие мигрантов в Белоруссию, стараясь убедить страны Ближнего Востока запретить людям садиться на рейсы в Минск. Турция стала первой страной, которая пошла на это.