 

Guardian – новый рекорд — больше тысячи нелегальных мигрантов перебрались из Франции в Англию за сутки

13.11.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рекордное количество мигрантов — почти 1200 человек за день — прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках, пишет The Guardian. Как передаёт газета, эта цифра превысила предыдущий рекорд в 853 человека, установленный в том же месяце. При этом Министерство внутренних дел Великобритании обещало сделать этот маршрут несостоятельным ещё год назад, напоминает издание.


Reuters

Почти 1200 человек прибыли в Англию через Ла-Манш на лодках за день, пишет The Guardian со ссылкой на заявление британских чиновников. Как отмечает газета, это рекорд для продолжающегося миграционного кризиса между Великобританией и Францией. Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило, что 1185 человек прибыли в страну на лодках в четверг, превысив предыдущий рекорд в 853 человека, установленный ранее в этом месяце, передаёт газета. Согласно данным, собранным информационным агентством PA, в этом году более 23 500 человек прибыли в Великобританию, переплыв канал на лодках, отмечает издание.

Как напоминает газета, в 2019 году министр внутренних дел Великобритании Прити Патель пообещала сделать пересечение границы мигрантами «нечастым явлением» к весне 2020 года, а затем в августе 2020 года заверила, что «этот маршрут станет несостоятельным». В тот же период правительство Великобритании согласилось выплатить Франции миллионы фунтов стерлингов на улучшение охраны её северного побережья.

Тем не менее, несмотря на растущее число прибывающих лодок, в Великобритании наблюдается гораздо меньше просьб о предоставлении убежища, чем во многих других европейских странах, замечает The Guardian. По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев, в этом году по меньшей мере 100 907 человек прибыли в Европу по суше и морю. По тем же данным, по меньшей мере 1313 человек считаются погибшими или пропавшими без вести.

По мнению правозащитников, британские власти намеренно привлекают внимание к попыткам пересечения Ла-Манша с целью оправдать новую «драконовскую» политику предоставления убежища. «При своём нынешнем подходе правительство намеренно подвергает опасности людей, которым оно должно помогать. Это жестокая тактика, и ей следует положить конец», — заявил директор по правам беженцев и мигрантов британского отделения Amnesty International Стив Вальдес-Саймондс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / В Украине отменили более 1,6 тыс. регуляторных актов, которые мешали работать предпринимателям – Шмыгаль

14.12 / В Армении заявили, что их приоритет – “деоккупация” занятых Азербайджаном территорий Карабаха

02.09 / Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга

03.07 / В Северодонецке прокурору объявили подозрение в деле о незаконном задержании восьми человек – Офис генпрокурора

18.11 / МИД Украины уже готовит визит Санду в Киев – Кулеба

16.07 / Анонсирован старт нового этапа конкурса «Цифровой прорыв»

07.05 / WSJ – эпицентр пандемии сместился в более бедные страны

06.10 / Guardian – Джонсон предупредил уставших от коронавирусных ограничений британцев о тяжёлой зиме

27.12 / Посол США отказался от предложения МИД привиться российской вакциной

08.03 / Семинский выводил деньги из “Нефтегаздобычи” через фирмы-прокладки – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика