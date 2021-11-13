 

Подозреваемого в наезде на полицейского брата Нурмагомедова доставили на допрос

13.11.2021, 11:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБоец UFC Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, подозреваемые в наезде на сотрудника полиции в Каспийске, доставлены к следователю следственного управления СК по Республике Дагестан.

«Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили к следователю следственного управления СК по Республике Дагестан. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, идет дальнейшее разбирательство», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова – двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Напомним,  11 ноября, примерно в 11:30, на КПП «Аэропорт» в Каспийске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского, который получил травмы.

Позже двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов с другом были задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA, является чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017 года. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.



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