 

Путин пожалел детей на белорусско-польской границе

13.11.2021, 11:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДетей, находящихся на границе Белоруссии и Польши, очень жалко, там ночью минусовая температура, сообщил президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

«Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне, прежде всего, детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью. Они сидят там без средств к существованию, заканчиваются средства. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные. Но деньги-то ниоткуда не берутся, они только тратятся теми людьми, которые сидят на границе», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

«Да, людей жалко, конечно. Я сейчас не говорю ни о причинах, ни о том, что там происходит. Но жалко людей, безусловно», – добавил президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.



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