 

МВД Украины хочет ввести экспресс-тесты для проверки водителей на наркотики – Монастырский

13.11.2021, 11:44, Новости дня
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Монастырский напомнил, в частности, о недавнем резонансном ДТП в Харькове, где на пешеходном переходе были сбиты двое детей – выяснилось, что водитель был под действием наркотических средств.

“И это одна из проблем, которую сейчас я, как министр, ставлю для решения. Потому что у нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе – я недавно посетил Францию, и там есть экспресс-тесты, которые довольно быстро и точно показывают наличие или отсутствие основных наркотических веществ в организме человека. Поэтому я думаю, что на это мы можем совместно с местными властями повлиять, и на самом деле это должно снизить пребывание таких лиц за рулем”, – сказал Монастырский.

Он напомнил, что в этом году в Украине была значительно повышена уголовная ответственность за управление в состоянии нетрезвости, в частности, были увеличены штрафы. По его информации, это уменьшило количество случаев, когда люди садятся за руль пьяными. 

“А вот вопрос наркотической зависимости, как мы все больше и больше видим, проблема. Но я думаю, что это возможно решить в ближайшие месяцы”, – заявил глава МВД.

Контекст:

Днем 11 ноября на пешеходном переходе в Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, ехавший на красный свет, сбил тринадцатилетних мальчика и девочку, которые переходили дорогу. Водителя задержали, дети попали в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Анализ показал, что во время ДТП водитель был под действием метадона. При этом подозреваемый отрицал, что был под наркотиками – инцидент он объяснил тем, что “засмотрелся в мобильный телефон”.

Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Суд арестовал подозреваемого на 60 суток с возможностью внести залог 340 тыс. грн. 

По информации полиции, водитель внедорожника в мае этого года за совершение кражи был приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, в прошлом году он был фигурантом уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, однако дело было закрыто.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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