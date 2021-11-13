 

“А если пустить беженцев в Германию по пустой трубе?” Реакция соцсетей на предложение депутата Бундестага разместить мигрантов из Беларуси в Украине

13.11.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“А если пустить беженцев в Германию по пустой трубе?” – выступил со встречным предложением публицист и член политсовета “Демократичної сокири” Виктор Трегубов.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4723046787715485

Нардеп от “Слуг народа” Алексей Устенко назвал предложение Шмида издевательством.

“Интересно, а наши “западные партнеры” не хотят нам предложить членство в ЕС или НАТО? Или может быть пересмотр ассоциации в нашу пользу? А не только нелегалов, отходы и свою дорогую продукцию по “братскому” кредиту? А то как в ЕС, так Украина может попасть через 50 или сколько там лет, а как мигрантов, так заберите-распишитесь”, – написал он.

https://www.facebook.com/ustenko.oleksii/posts/581248156466775

“Полностью разделяю обеспокоенность пренебрежительным и некорректным высказыванием спикера немецких социал-демократов. Но и украинским властям не стоит скатываться в риторике к коллективному [спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею] Арестовичу и выдавать хамоватые сентенции, соревнуясь с некоторыми немцами в наглости и безответственности”, – прокомментировала ситуацию нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4470808503006928

Нардеп от “Голоса” Инна Совсун считает опасным заявление Шмида. Также она акцентировала внимание на необходимости единства европейской и украинской позиций.

“Мы не являемся активной стороной переговоров с европейцами, потому что не выглядим как надежный партнер в этом кризисе, скорее как еще одна зона нестабильности. Так быть не должно, Украина и Евросоюз должны действовать слаженно и скоординированно. Украина должна составить план действий в случае массового незаконного проникновения в Украину и обеспечить надежную охрану, в том числе и военными. Если волна мигрантов все же пересечет украинскую границу, мы должны вести мониторинг и учет, разработать для людей лагеря. Ведь речь идет о человеческих жизнях, о семьях с маленькими детьми”, – написала она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1945755975587064

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей в колонке для издания “ГОРДОН” обратил внимание на слова Шмида, что в случае временного размещения мигрантов в Украине не все из них автоматически попадут в ЕС.

“Из слов немецкого эксперта следует, что если не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, то часть из них останется в Украине? Интересно, а кто будет оплачивать эту немецкую щедрость на нашей территории?… И интересно: когда Украина говорит, что защищает восточные границы Европы, некоторые немецкие политики хихикают. И параллельно вводят в действие очередной газопровод в обход Украины. А тут – на тебе, вспомнили о нас”, – отметил он.

Соловей считает, что к данному разговору можно будет вернуться, только когда Украина станет частью ЕС.

“А почему не звучит предложение самолетами бундесвера перебросить их в Германию, куда беженцы, собственно, и стремятся?” – отреагировал политилог Евгений Магда.

https://www.facebook.com/yevhen.mahda/posts/4405658186155875

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Суд в Киеве удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки

22.06 / Пискарев передал Памфиловой материалы о зарубежном вмешательстве

13.08 / CNN – не боевая задача — США отправят в Кабул 3 тысячи военных для прикрытия эвакуации посольства

12.10 / Зеленский счел «нормандский» формат единственным для урегулирования в Донбассе

19.07 / Украина, Молдова и Грузия подписали декларацию Батумского саммита по интеграции в Евросоюз

03.07 / У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, погибло более 40 человек

07.09 / Кремль обещал проверить данные о владельцах «золотых паспортов» Кипра

12.03 / СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму

27.08 / В Киеве неизвестные похитили мужчину, полиция объявила план “Перехват”

21.11 / В мире: Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика