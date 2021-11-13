Двоемыслие на экспорт – RT и вакцинация

Российский пропагандистский госканал выступает и «за», и «против» вакцинации – в зависимости от аудитории, которой предлагаются материалы.

Российский государственный телеканал RT, работая на внутреннюю аудиторию, выступает в роли активного пропагандиста вакцинации против коронавируса и непримиримого борца с противниками прививок. В то же время западной аудитории RT предлагает кардинально другое, дезинформационное «меню», выдавая конспирологические измышления, сеющие сомнения в эффективности вакцинации за истину, и подрывающие веру в необходимость введённых в связи с пандемией профилактических мер. Это следует из расследования, опубликованного «Медузой».

Собственно, расследование не тянет на сенсационность, но подтверждает известные факты. Не зря немецкоязычные каналы RT еще в сентябре были удалены с YouTube из-за того, что, как заявила компания, эти каналы нарушали политику стран-объектов вещания относительно дезинформации о COVID-19. А до этого организация «Альянс по защите демократии» при Германском фонде Маршалла обнародовала данные, согласно которым из десяти самых популярных видео, опубликованных RT, начиная с марта нынешнего года, девять содержали критическую информацию о вакцинах.

«Англоязычное вещание RT – полная противоположность русской версии», – утверждают СМИ. Eсли применительно к России приветствуются и одобряются любые ограничения, вводимые властями, то применительно к Западу – все делается с точностью до наоборот и даже требование предъявить QR-код называется «санитарным авторитаризмом» и «настоящим гестапо».

В этом контексте показательна личная позиция главного редактор RT Маргариты Симоньян, которая недавно написала в Telegram: «После всех уговоров оставшиеся антипрививочники стали вызывать неприязнь и сомнение в их когнитивных способностях». Однако это прозрение не помешало ей ранее назвать упомянутое решение компании YouTube дискриминационным, и пожаловаться на него всем, кому можно, включая президента РФ Владимира Путина в ходе дебатов на заседании клуба «Валдай».

«Маргарита Симоньян всего лишь четко следует тому, что раньше называлось “линией партии”»

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заметил, что если попытаться «отзеркалить» ситуацию и представить, что RT целенаправленно отстаивает антиваксерскую позицию, работая на российскую аудиторию, то издание просуществовало бы «считанные дни, если не часы». Однако, по словам журналиста, из Кремля за ту же деятельность в отношении западных стран редакцию госканала вполне могут еще и поощрить.

«Разумеется, подобная политика для любого СМИ в принципе недопустима, – уточнил он. – Потому что речь идет о жизни, здоровье людей и безопасности общества, в конце концов. Ведь RT не критикует, допустим, действия местных властей, а фактически призывает не вакцинироваться, не соблюдать санитарные нормы и так далее – в общем, изо всех сил «гадит» стране пребывания. Остается только удивляться терпимости западного мира».

При этом, вне всякого сомнения, главный редактор RT Маргарита Симоньян всего лишь четко следует тому, что раньше называлось “линией партии”, убежден Игорь Яковенко. «Она, безусловно, следует тому вектору, который определяет Кремль. С известной долей самодеятельности. Симоньян просто делает своё дело, поскольку находится на службе. А служба ее заключается в том, чтобы лгать. Она неоднократно на этом была поймана», – резюмировал журналист.

«Ситуация классического двоемыслия или раздвоения морали»

Социальный психолог Алексей Рощин также считает, что RT в данном случае просто выполняет свою функцию. По его мнению, для этого издание и создавалось. «Основная задача RT состоит в том, чтобы заниматься троллингом и расшатыванием общественных устоев западных стран. И для этого все средства хороши. Примерно такой же была «Аль-Джазира» (международная телекомпания, созданная по указу эмира Катара, со штаб-квартирой в Дохе), но своей спецификой. Естественно, вакцина – благодатная в этом смысле тема. Обойти ее вниманием было бы “непростительным грехом” для щедро финансируемого государством СМИ».

В то же время, в России у RT прямо противоположные цели, подчеркнул Алексей Рощин: «Практически это негатив и позитив. Ситуация классического двоемыслия или раздвоения морали: я украл скот – молодец, у меня украли – негодяи и подлецы. Думаю, в моральном плане работать в подобном издании достаточно неприятно, но таковы “издержки производства”».

Все проистекает из поставленных задач, констатировал социолог. «Однако, если бы в России журналист, работающий в государственном СМИ, высказал бы на его страницах сомнение в эффективности вакцин, тем паче – написал об их вреде, это закончилось бы не только увольнением конкретного человека, но не исключено, что и разгоном всей редакции. А на любое независимое СМИ тут же навесили бы язык «иноагента». Для начала», – заключил Алексей Рощин.