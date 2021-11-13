 

“Все будет усугубляться”: эксперт Шахназараов предрек Лукашенко крах в миграционной войне с ЕС

13.11.2021, 11:26, Разное
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Известный российский режиссер Карен Шахназаров, часто выступающий политическим экспертом на телевидении, предрек Белоруссии поражение в миграционном противостоянии с Евросоюзом. Обозреватель уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет повторить маневр президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который добился уступок от ЕС с помощью потока беженцев.

Шахназаров пояснил, что если Турция открыла доступ к границе для полутора миллионов мигрантов, то в случае с Белоруссией речь идет лишь о нескольких тысячах людей. Кроме того, эксперт напомнил, что Турция является членом НАТО и партнером Запада, что позволяло ей рассчитывать на преференции и добиваться проведения переговоров.

По мнению наблюдателя, Александр Лукашенко не сможет принудить европейских политиков к диалогу. Ожидать открытия границ или финансовой поддержки от соседей тоже не стоит.

“Для белорусской стороны все больше будет усугубляться”, – заявил Карен Шахназаров в эфире одного из федеральных телеканалов.

С ним согласился телеведущий Владимир Соловьев, который добавил, что Минск намеренно допускает беженцев к границам, поскольку при желании белорусские власти могли бы с легкостью взять ситуацию под контроль. Журналист напомнил, что еще в прошлом году Лукашенко хвастался безупречной работой пограничных служб, которые отслеживали перемещения российских граждан.



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