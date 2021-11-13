Мнение: Темпы растут

Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Зачем лжет Гинцбург, вопросов нет. Еще в 20 году было сказано, что вакцинация не прерывает цепочки, привитый точно так же является переносчиком заболевания. Но задача Гинцбурга — продавать вакцину, а для этого он будет поддерживать любое решение, которое принуждает людей к уколу ею. Коды — это инструмент принуждения, поэтому неудивительно, что Гинцбург лжет и несет мракобесную чушь.

Вопрос уже перестал вообще носить хоть какой-то медицинский характер, тема «здоровья» населения ушла куда-то очень далеко. На повестке только одно: клеймо для человека. Только это важно для фашистского режима и его пособников. Все остальное — просто фон.

Нужно понимать, что QR-коды — это тоже не конец. Цель остается прежней: ликвидировать все без исключения свободы людей, загнать их в крепостное состояние, а для этого нас будут разъединять, стравливать между собой, провоцировать гражданские столкновения. На этом благоприятном фоне будет достаточно просто изъять у людей всю собственность, переведя их в полностью подчиненное состояние. Речь идет о любом имуществе — движимом и недвижимом — которое может быть использовано для поддержания самостоятельного существования человека.

Сейчас прямо на моих глазах по всему Краснодарскому краю на основании закона о реновации происходит пересмотр генеральных планов, меняется классификация земель. Земли, ранее отведенные под жилое строительство, внезапно оказываются зонами сельхозназначения, рекреационными и каким угодно другими. Недвижимость людей внезапно «повисает» в воздухе, и в любой момент они могут быть выброшены с нее с нищенской компенсацией. То же будет проделано и с любым иным имуществом — скажем, автомобилями. Домашний скот и сады уже под «ножом» – достаточно объявить эпизоотию и просто вырезать все и всех на корню, благо опыт свиного и птичьего гриппа имеется. Это даст режиму в руки дополнительный инструмент управления – массовый голод.

Происходящее коснется каждого — в городе или деревне. Не спрячется никто. Страна идет очень быстрыми шагами с резкому сдвигу, в конце которого останется полностью бесправное и окончательно нищее население, владетельные господа и их обслуга. Если принять во внимание скорость, с которой начинают происходить все процессы, счет идет на месяцы.

Порвут ли они штаны, так широко шагая — вопрос интересный. На мой взгляд — порвут. Но исходить всегда стоит из самого негативного сценария. Поэтому каждый должен понимать, что война пришла к нему домой. Гитлер решал еврейский вопрос, Путин решает вопрос российский, без разбиения нас по национальностям. Ограбят и посадят на цепь всех. И это стоит понять. Чем быстрее — тем лучше.

—