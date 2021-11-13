 

Мнение: “Это было выравнивание фронта”

13.11.2021, 11:16, Разное
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Всего в ходе стремительного отступления войск саудовской коалиции от Ходейды, была оставлена территория общей площадью 810 квадратных километров. Хуситы установили фактически полный контроль над всей территорией провинции.

С 12 ноября фактически перестали действовать и заключенные поздней осенью 2018-го года Стокгольмские соглашения, которые стабилизировали фронт вокруг города, ввиду отсутствия этого самого фронта уехавшего далеко на юг. Саудиты заняли заведомо нереалистичную позицию, что оставляемые ими территории по Стокгольмскому соглашению не должны заниматься хуситами, ибо природа не терпит пустоты. Как только войска интервентов отошли на юг, фронт двинулся за ними и теперь отряды хуситов стоят не у аэропорта Ходейды или kilo 16, а у Аль-Фазза и Тухейта. Разумеется, избавление от оперативной кишки вытянувшейся вдоль побережья Йемена, имело прежде всего военные причины, а не стремление соответствовать "духу Стокгольмских соглашений", тем более, что в районе Ходейды вчера и сегодня наносились авиаудары.
Что примечательно, в ООН заявили, что саудовская коалиция не уведомляла структуры ООН о подобном масштабном отступлении и что их просто поставили перед фактом.

Теперь, есть ряд вопросов.

1. Продолжится ли отвод войск еще дальше на юг к Мокхе?
2. Где саудовская коалиция планирует использовать вытащенные из под Ходейды бригады?
3. Будут ли предприняты попытки активизировать морскую блокаду западного побережья?

Источник: Colonel Cassad



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