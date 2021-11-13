 

Врач рассказал о появлении черных точек из-за злоупотребления алкоголем

13.11.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Иоаннис Лиакас пояснил о негативном влиянии алкоголя на состояние кожи. По его словам, из-за злоупотребления спиртными напитками могут появляться черные точки на лице.
Дело в том, что алкоголь почти не обладает питательной ценностью, а содержащиеся в нем токсины делают кожу тусклой, сухой и покрасневшей. Также люди, часто употребляющие спиртные напитки, страдают от обезвоживания организма, в результате чего расширяются поры, которые заполняются кожным жиром, а во время взаимодействия с кислородом окисляются, приобретая черный цвет.

По словам Лиакаса, кожа нуждается в постоянном уходе и бережном отношении. Если злоупотребляющий алкоголем человек не сможет измениться и уделить внимание этой проблеме, он может в будущем столкнуться с быстрым старением кожных покровов и воспалительными процессами, пишет inforeactor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Как жил Шон Коннери: экскурсия по вилле “агента 007” на Лазурном берегу

10.04 / Мнение: Красные черты

16.07 / В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки

25.06 / Глава Росавиации предложил план возобновления авиасообщения с другими странами

13.01 / Власти Москвы и Подмосковья предлагают закрыть аэропорты столицы на фоне сообщений о рекордном похолодании

16.10 / Нельзя сочетать более 3 цветов: 5 модных мифов, которые безнадежно устарели

22.08 / “Будет давить на Зеленского”: немецкий политолог Рар о визите Меркель на Украину

30.07 / Зарубежные ученые обнаружили повышение устойчивости холеры к бактериофагам

14.09 / Диетолог предупредила о вреде пакетированных соков для детей

23.10 / 17 любимых вещей из 2000-х, которые сегодня нам покажутся очень странными, но вызовут приятную ностальгию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика