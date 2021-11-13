Врач рассказал о появлении черных точек из-за злоупотребления алкоголем

Врач Иоаннис Лиакас пояснил о негативном влиянии алкоголя на состояние кожи. По его словам, из-за злоупотребления спиртными напитками могут появляться черные точки на лице.

Дело в том, что алкоголь почти не обладает питательной ценностью, а содержащиеся в нем токсины делают кожу тусклой, сухой и покрасневшей. Также люди, часто употребляющие спиртные напитки, страдают от обезвоживания организма, в результате чего расширяются поры, которые заполняются кожным жиром, а во время взаимодействия с кислородом окисляются, приобретая черный цвет.

По словам Лиакаса, кожа нуждается в постоянном уходе и бережном отношении. Если злоупотребляющий алкоголем человек не сможет измениться и уделить внимание этой проблеме, он может в будущем столкнуться с быстрым старением кожных покровов и воспалительными процессами, пишет inforeactor.