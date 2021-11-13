 

Александр Градский на шоу «Голос» заявил, что не знает группу «Ночные снайперы»

13.11.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наставник шоу «Голос» Александр Градский отличился скандалом. Он раскритиковал одного из участников, а также заявил, что не знает группу «Ночные снайперы».
Отбор участников в команды в последнем выпуске проекта был очень напряженным, так как члены жюри заполняли свои последние места. Один из участников спел песню «Катастрофически тебя не хватает мне», после чего на него обрушилась критика Градского. По словам наставника, он ненавидит музыку, которая сейчас популярна, ибо в ней не совпадает музыкальное и поэтическое.

Также мэтр заявил, что он никогда не слышал эту песню и вообще не воспринимает деятельность группы «Ночных снайперов». Пение участника тоже не понравилось члену жюри. Пелагея пыталась объяснить, что это произведение и исполнитель очень популярны среди молодежи, но Александр Борисович не стал ее слушать. В конце обсуждений он добавил, что юноше стоит сконцентрировать внимание на других песнях и творчестве.

В финале реалити-шоу Градский снова заявил о себе. Одна из участниц спела «Слёзы» Анет Сай. Манера исполнения поразила тренера и он повернулся к 22-летней москвичке, несмотря на отсутствие мест в команде. Он заявил, что хочет видеть её в своих рядах, если продюсеры разрешат нарушить правила и взять дополнительного участника. Юрий Аксюта не смог перечить артисту.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Dapper Labs поддержала стартап Infinite Objects в сфере производства художественного оборудования и собрала $ 6 млн

13.10 / Сергей Соседов призвал прекратить травлю Поргиной из-за пенсии

25.05 / Захваченный в Минске основатель NEXTA вышел на связь

29.06 / Тимати и Анастасия Решетова начали делить сына

27.06 / Мнение: Хватит травить председателя избиркома: квартиру выиграла честно, но не получит

13.07 / Признак во рту указывает на повышенный риск наступления сердечного приступа

30.08 / Мнение: Воображаемая ипотека, консервативная молодёжь и образовательный кредит в России

27.09 / Мнение: Отложенная месть за Сулеймани

15.02 / Юрий Лоза: Российские певцы должны отказаться от выступлений на «Евровидении» на английском языке

30.11 / Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Филипп Киркоров и другие гости открытия ГУМ-Катка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика