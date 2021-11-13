Александр Градский на шоу «Голос» заявил, что не знает группу «Ночные снайперы»

Наставник шоу «Голос» Александр Градский отличился скандалом. Он раскритиковал одного из участников, а также заявил, что не знает группу «Ночные снайперы».

Отбор участников в команды в последнем выпуске проекта был очень напряженным, так как члены жюри заполняли свои последние места. Один из участников спел песню «Катастрофически тебя не хватает мне», после чего на него обрушилась критика Градского. По словам наставника, он ненавидит музыку, которая сейчас популярна, ибо в ней не совпадает музыкальное и поэтическое.

Также мэтр заявил, что он никогда не слышал эту песню и вообще не воспринимает деятельность группы «Ночных снайперов». Пение участника тоже не понравилось члену жюри. Пелагея пыталась объяснить, что это произведение и исполнитель очень популярны среди молодежи, но Александр Борисович не стал ее слушать. В конце обсуждений он добавил, что юноше стоит сконцентрировать внимание на других песнях и творчестве.

В финале реалити-шоу Градский снова заявил о себе. Одна из участниц спела «Слёзы» Анет Сай. Манера исполнения поразила тренера и он повернулся к 22-летней москвичке, несмотря на отсутствие мест в команде. Он заявил, что хочет видеть её в своих рядах, если продюсеры разрешат нарушить правила и взять дополнительного участника. Юрий Аксюта не смог перечить артисту.

Источник: www.starhit.ru