Врачи рассказали об изменениях числа COVID-антител через 3 и 6 месяцев

Врач-иммунолог Николай Крючков и кандидат медицинский наук Сергей Токарев рассказали об изменениях числа COVID-антител через 3 и 6 месяцев после выздоровления. По их словам, в первом случае их количество уменьшается в три раза, во втором в 10 раз.

Именно по этой причине гражданам необходимо ревакцинироваться. В настоящее время темпы вакцинации в РФ достаточно низкие, из-за чего происходит значительная «утечка» иммунитета. Учитывая это, планируется решать вопрос о необходимости ревакцинации для получивших полный курс вакцины и переболевших коронавирусом. Только это поможет сохранить иммунитет на более длительное время, учитывая распространение более заразного «дельта»-штамма.

Врачи настаивают на увеличении темпов вакцинации населения, иначе произойдет ситуация, когда «люди бегут по дистанции, но не могут догнать сами себя». По словам Токарева, это аналогично ситуации с шагом вперед и двумя шагами назад. Также врачи отмечают, что уже через полгода после первого этапа вакцинации или выздоровления нужно получать еще один курс прививок.

Источник: ura.news