Мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский после ДТП написал и опубликовал стихотворение, в котором признался, что сам нарушил правила дорожного движения.

«Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик,/ По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,/ Тем не менее, он сам правила нарушил/ И толкнул чужой седан центнеровой тушей./ Слава Богу, живы все, и водитель тоже./ Помним, правила, друзья, нарушать негоже», – написал Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он опубликовал фотографию сломанной ноги в гипсе. Пользователи поддержали мэра в комментариях, пожелав ему скорейшего выздоровления.

«Отличная самоирония. Поправляйтесь», – написал Василий Ермашов.

«Не знаю, насколько хороший вы мэр (живу в другом городе), но стих просто огонь!», – написала Елизавета Спицина.

«Владимир, напишите, куда вы так спешили, что седан пришлось ногой отталкивать?», – иронизирует Вера Улыбина.

Ранее стало известно, что Любарского сбил автомобиль, он получил перелом, потребовалась операция.