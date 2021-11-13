 

Мэр Петрозаводска в стихах признал вину в ДТП

13.11.2021, 10:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМэр Петрозаводска Владимир Любарский после ДТП написал и опубликовал стихотворение, в котором признался, что сам нарушил правила дорожного движения.

«Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик,/ По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,/ Тем не менее, он сам правила нарушил/ И толкнул чужой седан центнеровой тушей./ Слава Богу, живы все, и водитель тоже./ Помним, правила, друзья, нарушать негоже», – написал Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он опубликовал фотографию сломанной ноги в гипсе. Пользователи поддержали мэра в комментариях, пожелав ему скорейшего выздоровления.

«Отличная самоирония. Поправляйтесь», – написал Василий Ермашов.

«Не знаю, насколько хороший вы мэр (живу в другом городе), но стих просто огонь!», – написала Елизавета Спицина.

«Владимир, напишите, куда вы так спешили, что седан пришлось ногой отталкивать?», – иронизирует Вера Улыбина.

Ранее стало известно, что Любарского сбил автомобиль, он получил перелом, потребовалась операция.



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