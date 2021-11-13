Финансист посоветовал лучшие дни для покупки валюты

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13.11.2021, 10:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПокупать или продавать валюту лучше в рабочие дни, а проще и безопаснее совершать операции через мобильные приложения банков, сообщил директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев.

По словам эксперта, банки не знают о результатах торгов в первый день после праздников и расширяют диапазон между ценой покупки и продажи, поэтому лучше покупать или продавать валюту лучше в рабочие дни.

Финансист также развенчал мифы об особенно удачных днях и часах для валютных операций, а также о предновогоднем росте курса валют.

«Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», – приводит слова эксперта слова эксперта агентство «Прайм». Он также посоветовал обращать внимание на текущую ситуацию, анализировать новостной фон в стране и мире.

Арзамасцев считает, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал, что самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют.



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